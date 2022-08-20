Как избежать импульсивных покупок, рассказали тюменцам

Здоровье вашего кошелька может пошатнуться, если совершать импульсивные покупки, особенно в кредит. На этот случай есть проверенное средство – планирование. Легко избежит спонтанных трат человек, у которого есть четкие финансовые цели.

Однако есть и психологические особенности этой проблемы.

Эксперт по финансам Елена Степанова считает, что незапланированные расходы чаще всего случаются из-за незакрытых потребностей. Человек, который в детстве испытал дефицит в чем-либо, старается его восполнить в зрелом возрасте.

- Например, недостаток в любви, заботе или безопасности пытаются компенсировать через предметы материального мира. Пока этот момент психологически не проработан, человек будет подвержен эмоциональным покупкам, – отмечает специалист.

Финансовый консультант напоминает простые правила, которые помогают трезво оценить необходимость покупки и справиться с желанием потратить больше.

– Ходите в магазин со списком и сытыми. Не храните все деньги на карте, с которой совершаете покупки. Заранее положите на нее необходимую сумму для покупок, - говорит эксперт.

– Если появилось желание совершить незапланированную покупку, возьмите на несколько дней паузу. Если желание не остыло, внесите ее в план расходов, – рекомендует Елена Степанова.

Не менее важным она считает планировать доходы и стремиться не столько экономить, сколько увеличивать заработок. Это позволит не превратиться в скрягу.

- Когда растут доходы, мы двигаемся в направлении своих целей, совершенствуем навыки. Чтобы больше зарабатывать, нужно становиться профессиональней. Это вложения в личный капитал. Ведь можно лишиться денег, но нельзя лишиться мастерства, – делится мнением специалист.