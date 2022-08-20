Расширение трассы может помочь повысить инвестиционную привлекательность Ялуторовска

Развитие транспортной инфраструктуры, в том числе расширение федеральной трассы Тюмень – Омск до четырех полос позволит повысить инвестиционную привлекательность Ялуторовска. Такое мнение высказал глава города Вячеслав Смелик во время прямого эфира в сообществе "ЦУР Тюменской области" во ВКонтакте.

"Промышленность развивается, открываются новые предприятия. Мы активно развиваем социальную сферу – это тоже увеличивает привлекательность города. Это все звенья одной цепи. Осенью 2023 года введем в эксплуатацию путепровод через Транссиб и соединим две части города. После завершения работ на федеральной трассе до Тюмени можно будет доехать 30 минут", – уточнил он, сообщает Тюменская линия.