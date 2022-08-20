В проект "БлагоТворю" приглашают тюменских инвалидов

В сентябре 2022 года в Тюмени появится инклюзивная арт-резиденция "БлагоТворю". Ее организует Тюменская областная организация ВОИ на средства гранта губернатора Тюменской области, сообщает Вслух.ру.

Арт-резиденция станет культурно-творческой площадкой для взаимодействия, обмена опытом, творческого роста. Это новый формат работы творческой мастерской для людей с инвалидностью. Основная идея проекта – создать идеальные условия художникам и мастерам для реабилитации и самореализации.

В рамках арт-резиденции пройдут мастер-классы, видеоуроки по живописи, точечной росписи тарелок и росписи футболок, фьюзингу, вязанию крючком, лоскутному шитью, фуд-флористике, свит-дизайну, фоамирану, изготовлению украшений из камня, скрапбукингу, росписи на спиле, рисованию шерстью, полимерной глине.

Занятия проведут опытные педагоги и мастера. Расписание мастер-классов и видеоуроки будут размещены в группе проекта "БлагоТворю" “Вконтакте”.