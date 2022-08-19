Поисковики из отряда "ЛизаАлерт" за три года нашли 250 тюменцев

Тюменское региональное отделение поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" три года ведет добровольческую деятельность в Тюмени и области. На счету добровольцев более 250 найденных людей. Сегодня в региональном отделении состоит 84 добровольца, сообщает ГУМЧС ТО.

Сегодня у отряда день рождения, в торжественной обстановке коллектив поздравил начальник отдела защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Главного управления МЧС России по Тюменской области Солтан Мавлютов. Он вручил благодарственные письма руководителю поискового отряда Станиславу Башмакову, а также отличившимся добровольцам, отметив их важную роль в предупреждении и тушении лесных пожаров в 2022 году.