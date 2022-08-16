Дмитрий Артюхов открыл на Ямале памятник "Защитникам Донбасса"

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вновь отправился в поездку по региону за рулем автомобиля в рамках "Честного маршрута".

Как сообщает правительство ЯНАО, в этой поездке губернатор открыл в Надыме памятник "Защитникам Донбасса". Памятник - бронзовый монумент высотой более трех метров, это фигура солдата, который держит ребенка.

По замыслу скульптора Михаила Баскакова, памятник символизирует поддержку российских военных, участвующих в специальной операции, а также ветеранов боевых действий в горячих точках.

В церемонии открытия памятника приняли участие ветераны боевых действий и их родные, волонтеры и учащиеся кадетских классов. Артюхов в своем выступлении отметил, что памятник должен увековечить подвиг российских ребят, который должен остаться в памяти навсегда: "Ямальцы откликнулись на беду, пришли на помощь близкому, родному народу".

Маршрут поездки губернатора разрабатывался совместно с жителями округа, он по пути останавливается в населенных пунктах, проводит встречи с людьми.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО