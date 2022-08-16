Клещевым энцефалитом и боррелиозом за сезон заразились 170 тюменцев

В Тюменской области зарегистрировано 87 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 83 случая заболевания клещевым боррелиозом.

Всего с начала сезона на 15 августа в медорганизации региона поступило 23 885 обращений граждан по поводу присасывания клещей, из них 4 226 - дети до 14 лет.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях области. В лидерах по этому показателю Тюмень и район (10 353), Тобольск и район (2 263), Ишим и район (1 997), Заводоуковский городской округ (1 203).

Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений, отмечают в местном РПН.