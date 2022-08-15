Памятник воспитанникам Первой московской спецшколы ВВС установили в Заводоуковске

Учебное заведение сюда было эвакуировано ещё в 1941 году.

Учеников здесь готовили к поступлению в авиационные училища. Сюда же в годы войны вместе с родителями пришлось переехать и Юлии Друниной. Когда грянула Великая Отечественная, девушке было всего 17 лет. На фронт из-за юного возраста её не взяли. Тогда Юля устроилась санитаркой в госпиталь.

В тылу Друнина написала много стихотворений о войне и о великом желании защищать Родину. Именно поэтому прообразом девушки, которая кружит в танце стала, советская поэтесса. Скульптуры изготовил упоровский мастер Дмитрий Маколкин. На работу у него ушло больше двух месяцев, сообщает Вслух.ру.