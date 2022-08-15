Интерьерному вязанию учат в тюменском музее

Специалисты тюменских музеев стремятся не только сохранить и достойно представить исторические и художественные ценности, но и приобщить земляков и гостей региона к творчеству.

В музее "Дом Машарова" продолжаются занятия по интерьерному вязанию.Программа подходит людям разного возраста и подготовки.

14 августа здесь пройдет уже третий мастер-класс, на котором мастера расскажут и покажут, как своими руками сделать чехол-наволочку для подушки.

А впереди еще два занятия цикла. А впереди еще два занятия цикла. На четвертом (20 августа) желающие будут создавать с помощью вязальных крючков корзинки-органайзеры, а на пятом (21 августа) займутся изготовлением салфетки-подставки под горячее.

Занятия начинаются в 16:00. Стоимость участия - 300 рублей. Материалы можно принести свои, а можно приобрести у мастера за дополнительную плату.

Подробности и запись по телефону: +7(3452) 46-13-10, а также по ссылке.

По материалам Тюменского музейно-просветительского объединения.