До миллиона рублей на свой проект могут выиграть тюменцы

В Тюмени стартовал прием заявок на участие во втором сезоне Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц "Росмолодежь. Гранты".

Представить свой проект и получить грантовую поддержку в размере от 5 000 до 1 млн. рублей может любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс пройдет в очно-заочном формате.

Заявки принимают по одной из 15 номинаций, среди них: #расскажи_о_главном — идеи, направленные на развитие молодежных медиа, #сохраняй_природу — проекты экологического просвещения, #стирай_границы — инициативы по работе с людьми с ОВЗ, #помни и #развивай_среду — программы по сохранению исторической памяти и развитию малых территорий.

— В первом сезоне "Росмолодежь. Гранты" я выиграл грант на съемки документального фильма о тренере пловцов-паралимпийцев "На линии старта". На данный момент мы с командой уже провели съемки в Беларуси и Москве, отсняли кадры с Министром спорта РФ и главой Паралимпийского комитета России. Если есть вдохновение от идеи проекта, начинай его делать уже сейчас, не ожидая какой-либо поддержки. Только не забудь при этом подать на грант, — рассказал тюменец Александр Школенко, победитель первого сезона Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц "Росмолодежь. Гранты".

16 августа в 18:30 в сообществе соцсети "ВКонтакте" мультицентра "Моя территория" состоится прямой эфир с победителями первого сезона проекта, где они расскажут о своих кейсах и лайфхаках, сообщила АиФ - Западная Сибирь.