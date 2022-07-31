На последнюю трудовую смену "Отрядов мэра" могут попасть тюменские подростки

16:28 31 июля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени с 8 по 19 августа продлится последняя, четвертая, трудовая смена "Отрядов мэра". Подростки, желающие поработать, могут записаться в резерв. Для этого нужно подать заявку на e-mail rezerv_om@mail.ru. В случае появившихся мест они окажутся в числе "муравьев".

Ребята от 14 до 17 лет будут работать по три часа 10 рабочих дней. Для четвертой смены предусмотрена зарплата 3 985,83 рублей, сообщили Вслух.ру.

Напомним, летом 2022 года в "Отрядах мэра" поработают 4,5 тысяч несовершеннолетних, для них предусмотрено около 50 вариантов деятельности.

Теги: отряды мэра
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2022