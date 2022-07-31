Корм и игрушки для животных приюта собирают тюменцы

Активисты Тюмени объявили о сборе помощи животным – постояльцам приюта "Лучший друг".

Они принимают готовые заводские корма, определенные крупы, лакомства, игрушки и медикаменты для четвероногих друзей.

Как уточнил в беседе с журналистом издания "Тюменская область сегодня" заместитель руководителя ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Соколов, мясные продукту приюту поставляет на безвозмездной основе социальный партнер – один из заводов-изготовителей региона.

– Нужен гарнир к мясу: крупы, которые можно сварить. Это гречневая, перловая, пшенная крупа, геркулесовые хлопья, – сказал он.

Очень радуются животные лакомствам (печенью, косточкам), игрушкам, что можно погрызть. Для щенков, которые только приучаются к туалету, подойдут ветошь и впитывающие пеленки.

В штаб "Молодой гвардии" необходимые для собак вещи приносят тюменцы всех возрастов. Пожилые люди делятся запасами круп, многие необходимые вещи дарят животным студенты и школьники.

Активисты приглашают всех желающих 1 августа в 11:00 приехать в приют "Лучший друг" по адресу: город Тюмень, улица Голышева 1/1, чтобы

вручить подарки, помочь работникам по хозяйству и поиграть с собаками.

Добавим, более десяти лет тюменские молодогвардейцы помогают приюту. Только в прошлом году было собрано 50 килограммов нужных продуктов и вещей для животных.

Подробности можно найти в группе "ВКонтакте" Молодая Гвардия|Тюмень или позвонить по номеру телефона: +7 (3452) 79-87-43.