Корм и игрушки для животных приюта собирают тюменцы

Активисты Тюмени объявили о сборе помощи животным – постояльцам приюта "Лучший друг".
Они принимают готовые заводские корма, определенные крупы, лакомства, игрушки и медикаменты для четвероногих друзей.
Как уточнил в беседе с журналистом издания "Тюменская область сегодня" заместитель руководителя ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Соколов, мясные продукту приюту поставляет на безвозмездной основе социальный партнер – один из заводов-изготовителей региона.
– Нужен гарнир к мясу: крупы, которые можно сварить. Это гречневая, перловая, пшенная крупа, геркулесовые хлопья, – сказал он.
Очень радуются животные лакомствам (печенью, косточкам), игрушкам, что можно погрызть. Для щенков, которые только приучаются к туалету, подойдут ветошь и впитывающие пеленки.
В штаб "Молодой гвардии" необходимые для собак вещи приносят тюменцы всех возрастов. Пожилые люди делятся запасами круп, многие необходимые вещи дарят животным студенты и школьники.
Активисты приглашают всех желающих 1 августа в 11:00 приехать в приют "Лучший друг" по адресу: город Тюмень, улица Голышева 1/1, чтобы
вручить подарки, помочь работникам по хозяйству и поиграть с собаками.
Добавим, более десяти лет тюменские молодогвардейцы помогают приюту. Только в прошлом году было собрано 50 килограммов нужных продуктов и вещей для животных.
Подробности можно найти в группе "ВКонтакте" Молодая Гвардия|Тюмень или позвонить по номеру телефона: +7 (3452) 79-87-43.
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