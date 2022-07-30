В Тюмени будет выплачена материальная помощь к школе: кто может рассчитывать

Департамент социального развития рассказал Megatyumen.ru, что некоторые тюменцы смогут получить финансовую поддержку к началу нового учебного года.

В Тюменской области такая инициатива адресована малоимущим семьям. Чтобы получить выплату, нужно оформить соответствующее заявление. Для удобства родителей сделать это можно в МФЦ, а также на сайте госуслуг или в органах соцзащиты по месту жительства. На подобное пособие малоимущие семьи могут полагаться один раз в два года.

Чтобы подготовка к школе была еще менее обременительной, дополнительно в каждом муниципальном образовании проводят специальные акции, где семьям с детьми помогают канцелярскими товарами и другими необходимыми школьными принадлежностями.

В Тюмени такую помощь оказывает Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья", в районах — комплексные центры социального обслуживания.

Узнать подробнее о программе поддержки или получить консультацию в индивидуальной ситуации можно в управлении социальной защиты по месту жительства или по единому номеру: 688-886.