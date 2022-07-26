Ишимский пединститут формирует казачью сотню

Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Студенческая казачья сотня появится в Ишимском педагогическом институте им. П.П. Ершова, соглашение об этом подписали директор ишимского филиала ТюмГУ Николай Кудрявцев и атаман Отдельского казачьего общества Тюменской области Сибирского войскового казачьего общества Николай Белослудцев.

Соглашение является первым шагом к созданию на базе Ишимского пединститута студенческой казачьей сотни, что усилит патриотическое и духовно-нравственное воспитание будущих педагогов, считают в вузе.

Проект предусматривает создание условий для патриотического воспитания студентов, осуществление казачьим студенческим активом просветительской, научно-исследовательской, военно-спортивной, культурно-творческой, патриотической работы; воспитание молодёжи с учётом исторических, культурных и воинских традиций казачества, отмечают в Управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Студенты, вступившие в казачью сотню, будут бесплатно зачислены на профильную дополнительную образовательную программу "Сибирские казаки на службе России". После освоения программы они получат документ об окончании обучения с указанием перечня дисциплин и количества часов. Образовательный процесс будет выстроен на принципах дисциплины, патриотического воспитания и здорового образа жизни. Блоки предметов включат углублённое изучение отечественной истории, истории российской армии, казачества и т. п.

Николай Кудрявцев: