Ишимский пединститут формирует казачью сотню

Студенческая казачья сотня появится в Ишимском педагогическом институте им. П.П. Ершова, соглашение об этом подписали директор ишимского филиала ТюмГУ Николай Кудрявцев и атаман Отдельского казачьего общества Тюменской области Сибирского войскового казачьего общества Николай Белослудцев.
Соглашение является первым шагом к созданию на базе Ишимского пединститута студенческой казачьей сотни, что усилит патриотическое и духовно-нравственное воспитание будущих педагогов, считают в вузе.
Проект предусматривает создание условий для патриотического воспитания студентов, осуществление казачьим студенческим активом просветительской, научно-исследовательской, военно-спортивной, культурно-творческой, патриотической работы; воспитание молодёжи с учётом исторических, культурных и воинских традиций казачества, отмечают в Управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ.
Студенты, вступившие в казачью сотню, будут бесплатно зачислены на профильную дополнительную образовательную программу "Сибирские казаки на службе России". После освоения программы они получат документ об окончании обучения с указанием перечня дисциплин и количества часов. Образовательный процесс будет выстроен на принципах дисциплины, патриотического воспитания и здорового образа жизни. Блоки предметов включат углублённое изучение отечественной истории, истории российской армии, казачества и т. п.
Николай Кудрявцев:
По согласованию с ТюмГУ принято решение о создании на базе нашего института студенческой казачьей сотни. Первый набор обучающихся из разных учебных групп мы планируем сделать уже в начале 2022-2023 учебного года. Хочу отметить, что на сегодняшний день у нас в стране 18 гражданских вузов, из них два филиала входят в Ассоциацию казачьих вузов России, которая курируется Министерством науки и высшего образования РФ. Сейчас работаем над нормативно-правовой базой, решаем вопросы кадрового отбора тех, кто будет непосредственно работать с нашими студентами из казачьей сотни. Кроме того, мы перед собой ставим задачу о вхождении нашего института в Ассоциацию казачьих вузов России.
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