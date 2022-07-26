На фестивале в Канаде победил фильм тюменки

Проект тюменки Марии Миць "Фильм про рак, в котором никто не плачет" стал первым в номинации "Лучший режиссер" на фестивале в Канаде. Также картину высоко оценили на английских фестивалях, которые проходили в режиме онлайн. В фильме показана история лечения главной героини и режиссера Марии Миць, которой в 2019 году поставили диагноз "рак груди второй стадии с генной мутацией".



– В интернете есть платформа FilmFreeway.com. На этой электронной площадке собраны фестивали со всего мира. Суть в том, что ты загружаешь свой фильм, постеры, описание, переходишь в каталог фестивалей и нажимаешь "податься" туда, где работа подходит по тематике, содержанию и другим критериям, – рассказала режиссер изданию "Тюменская область сегодня" о том, как ее фильм попал на зарубежный фестиваль.

В этом канадском фестивале тюменка выиграла в номинации "Лучший режиссер".

– Сначала я подавалась в номинацию "Лучший документальный фильм", но нас признали лучшими по режиссуре. Это победа и большое признание для меня. Победа не была основной целью проекта. Но профессиональное признание – это очень приятно. Основная цель участия в этом проекте – предложить людям по-другому взглянуть на тему онкологии и того, как можно проходить через этот этап жизни. Попытка снять страх, снять напряжение от этого вопроса.