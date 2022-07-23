Для многодетных семей Тобольска определены 390 земельных участков

63 многодетные семьи получили земельные участки в Тобольске в 2021 году, социальная выплата направлена 18 семьям. В настоящее время на кадастровый учет поставлено 83 надела, и теперь в перечне порядка 390 участков, сообщает администрация Тобольска.

По-прежнему остро стоит вопрос проведения коммуникаций. Отмечается, что охотнее тоболяки берут землю, где уже построена инженерная инфраструктура. Однако условие, прописанное в законе: чтобы участки были обеспечены условиями подключения к электрическим сетям в пределах средств бюджета области.

Так, например, в 16 микрорайоне кроме электросетей к участкам проведены дороги в щебеночном покрытии. Однако водопровод, газ и есть не везде.

В 2022 году бюджетом Тобольска предусмотрено строительство сетей в пер. Вертолетный и создание инженерной инфраструктуры в районе Усадьбы, где сформирован большой пул земельных участков, сообщила Тюменская линия.