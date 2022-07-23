В День города развернется книжный пикник и пройдут перфомансы

Тюменцев и гостей города приглашают на культурные мероприятия в рамках Дня города.

На улице Первомайской развернется VIII городской фестиваль "Пикник книг на площади Солнца". 30 июля здесь будет работать книжная ярмарка, выставка художественных произведений о Тюмени. В литературном павильоне состоятся встречи с писателями и презентации книг, поэтический концерт, лекции историков и краеведов.

Горожан приглашают на уличные выставки, где будут организованы экскурсии.

Как выяснил Вслух.ру, на городской площади экспозиция будет посвящена 55-летию детской художественной школы им. А.П. Митинского. На набережной Туры выставка "Река истории — история реки" будет дополнена, по ее материалам издадут книгу-альбом.

На Текутьевском бульваре выставку "Серебряный век Тюмени" посвятят первому десятилетию 20 века, точнее, памятникам в стиле модерн.

В сквере Комсомольском состоится традиционный фестиваль "Сны улиц". Творческие коллективы Тюмени и Казани представят спектакли и перфомансы. Жители и гости города смогут принять участие в создании перформанса под руководством режиссера из Санкт-Петербурга, посетить встречу с федеральным экспертом из северной столицы и познакомиться с актуальными направлениями современного театра в уличном пространстве.

В сквере Владислава Крапивина 30 июля пройдет второй Городской фестиваль "Хоот векки". А в сквере Льва Ровнина, который оформят в виде научной лаборатории, запланирована познавательная игра-квест "Контуры города".