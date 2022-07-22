У тюменских поисковиков стартовал летний этап полевых работ

Пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Ежегодно весной и летом поисковики Тюменской области отправляются на места сражений Великой Отечественной войны на поиски останков незахороненных солдат, считающихся пропавшими без вести. Летний этап полевых поисковых работ начнется 22 июля, сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра.

Поисковый отряд "Югра" (Туртас) с 22 июля по 15 августа традиционно будет работать в Ржевском районе Тверской области. Экспедиция военно-поискового отряда "Кречет" (Тюмень) с 30 июля по 26 августа, как и весной, пройдет в поселке Старая Торопа Западнодвинского района Тверской области.

Останки воинов, участвовавших в Великой Отечественной войне, будут погребены на воинском мемориале в деревне Брод. Там же состоится церемония передачи личных вещей рядового Орлова Михаила Даниловича, обнаруженного "Кречетом" в августе 2007 года. Родные солдата были найдены лишь месяц назад.

Сводный поисковый отряд Тюменской области отправится в Международную военно-историческую экспедицию "Западный фронт. Варшавское шоссе", организованную Общероссийским общественным движением по увековечению погибших при защите Отечества "Поисковое движение России". Поисковые работы пройдут в Барятинском районе Калужской области с 10 по 24 августа. В завершение экспедиции поисковики поедут в Москву, чтобы посетить различные экскурсионные программы и получить новые знания о столице нашей страны и об истории России в целом.

Всего в летнем этапе полевого сезона "Вахты памяти – 2022" примут участие около 100 поисковиков нашего региона. Напомним, весной усилиями 150 тюменцев были подняты и подготовлены к погребению останки 224 солдат РККА, установлено 6 имен.