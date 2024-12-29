Итоги соревнований по брейкингу подвели в Тюмени

В Тюмени завершились соревнования по брейкингу в рамках чемпионата и первенства города. В них приняли участие 84 спортсмена из разных танцевальных школ города Тюмени таких, как школа Брейк-данса "Атмосфера", детско-юношеский центр "Фортуна", студия танцев "INSIGHT", ТСК "Кульбит", ДТиС "Пионер", школа танцев "Мафия", школа Брейкинга "Алекса", школа Брейкинга "Octagon".

За победу сражались спортсмены в возрастных группах: мальчики и девочки 7-9 лет; юноши и девушки 10-12 лет, 13-15 лет; юниоры и юниорки 16-18 лет; мужчины и женщины 19 лет и старше. В спортивной дисциплине "брейкинг – командные соревнования" приняли участие: юноши и девушки 10-15 лет, юниоры и юниорки 16-18 лет, мужчины и женщины 19 лет и старше.

В результате упорной борьбы в категории 7-9 лет среди мальчиков лидером стал Кирилл Орлов, среди девочек - Кира Кулик, оба – воспитанники школы брейкинга "Кульбит". Среди юношей и девушек 10-12 лет победили соответственно Марк Михайлов и Анна Пименова из школы брейкинга "Octagon. Представительница этой же школы Елизавета Измайлова лидировала среди девушек в возрастной категории 13-15 лет, а среди юношей этого возраста отличился Андрей Ярославцев (школа брейкинга "Пионер"). Воспитанник "Пионера" Вячеслав Бердник стал лучшим у юниоров 16-18 лет, а у юниорок первенствовала Александра Фомина из школы брейкинга "Атмосфера".

По материалам департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.