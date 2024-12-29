Пряник "С любовью из Тюмени" - лучший в стране

Тюменский печатный пряник "С любовью из Тюмени" на чемпионате России принес тюменке победу. Жюри оценивало вкус, состав, идею оформления народного русского лакомства.

Над рецептом Ольга Векшина работала целый год. "У нас пряники из натурального нашего сырья - из нашей ягодной муки, и то, что мы собирали. Всех удивила и поразила, конечно, начинка с борщевиком и крапивой. Хотели попробовать абсолютно все, был настоящий аншлаг", - поделилась Ольга Векшина.

В Тюмени проводят обучение и стажировку для предпринимателей из муниципалитетов, экскурсоводов, туроператоров. В рамках госпрограммы по развитию туризма предусмотрена грантовая поддержка до миллиона рублей, - сообщает Вслух.ру.

"Заявиться на оборудование, инвентарь, на информационные сервисы, допустим, создать свой сайт, могут как уже существующие, та ки вновь создаваемые объекты. Производители сувенирной продукции, те, кто занимаются народными художественными промыслами, также имеют возможность заявлять на грантовую поддержку", - пояснила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.