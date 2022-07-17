Зачем нужен зоопсихолог, рассказали тюменцам

Профессия зоопсихолога в последнее время становится все более популярной. Этот специалист по психологии животных, который занимается коррекцией их проблемного поведения, помогает людям и питомцам лучше понимать друг друга.

- Зоопсихолог должен изучить анатомию и физиологию животных, этологию (науку о поведении животных), эволюционную психологию, а еще желательно знать основы ветеринарной фармакологии и уметь расшифровывать результаты анализов, - рассказала зоопсихолог Наталья Нечаева. - Зоопсихолог может специализироваться как на поведении кошек, так и заниматься исключительными собаками, а может работать и с кошками, и с собаками, и с дикими животными.

Отличие зоопсихолога от кинолога в том, что первый работает с владельцем животного, а второй – с собакой. Если кинолог делает упор на послушание и знание команд, то специалист по психологии животных смотрит, прежде всего, на то, как хозяин взаимодействует со своим питомцем, какие условия ему обеспечил, как реагирует на то, что считает проблемным поведением. В силу того, что большинство людей не умеют распознавать сигналы и язык общения животных, зоопсихолог становится для них своеобразным переводчиком, сообщает АИФ-Тюмень.