Тюменцев приглашают на форум "Таврида"

До 27 июля горожане могут подать заявку на участие в образовательном заезде "Главная сцена". Эксперты творческих индустрий поделятся с участниками своими знаниями и опытом в сфере театра, дизайна, арт-бизнеса. Подать заявку на участие можно на официальном сайте Таврида.Арт.

Театральная смена форума "Таврида" пройдет с 5 по 11 сентября в Крыму. Принять участие в образовательном заезде могут театральные менеджеры, продюсеры, артисты и режиссеры театра, композиторы, видеохудожники, фешн-дизайнеры в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо подать заявку на одно из направлений, выполнить творческое задание и записать видеовизитку. Результаты экспертного отбора станут известны 15 августа.

"Главная сцена" состоит из 6 арт-школ: арт-школа музыкального театра — участники создадут музыкальный спектакль "Голоса большой страны" и поработают на одной сцене с известными театральными экспертами и режиссерами; арт-школа национальных театров — на площадке арт-кластера покажут шесть известных российских спектаклей, пройдут тренинги, лекции и лаборатории от мастеров российской сцены; арт-школа гостеприимства — участники обсудят возможности развития внутреннего туризма, лайфхаки для путешественников, а также смогут завязать персональные контакты с экспертами из индустрии туризма со всей страны; арт-школа театрального менеджмента — продюсеры и менеджеры театров со всей России обсудят общие проблемы в индустрии и найдут собственные пути выхода из сложных ситуаций; арт-школа промышленного дизайна, сообщает Мегатюмень.