Медицинский туризм активно развивается в Тюменской области

Ежегодно врачи проводят порядка 56000 операций в рамках масштабного проекта "Medical City". Этот проект объединил ведущие клиники, больницы и медицинские центры области. Чаще всего на лечение приезжают жители стран бывшего СНГ, а также есть пациенты из Турции, Китая, Болгарии, Сербии. Одним из популярных направлений является торакальная хирургия.

Недавно на лечение в Тюмень приехал молодой мужчина из Таджикистана. Его в плановом порядке госпитализировали в торакальное отделение №2 ОКБ №1. По словам пациента, с момента подачи заявки на операцию до приезда в Тюмень прошло чуть больше недели. У 26-летнего Рузибоя врожденная патология - воронкообразная деформация грудной клетки, когда наблюдается западение переднего отдела груди и ребер. Это не только косметический дефект, но может серьезно повлиять на работу внутренних органов. Аномалия снижает объем грудной клетки, нарушает функции легких и сердца.

Врачи главной больницы региона выполнили торакопластику с применением модифицирующих устройств. После стабилизации состояния мужчину из операционной перевели в палату. "С такой проблемой лучше оперироваться в возрасте с 14 до 18 лет, - прокомментировала Наталья Машкина, торакальный хирург ОКБ №1. - Но в принципе, операция возможна в любом возрасте. В моей практике самому взрослому пациенту было 36 лет, а самому маленькому - 5". Дома мужчину ждет реабилитация. Врачи ОКБ №1 будут поддерживаться связь с пациентом, и консультировать его удаленно, уточнила Галина Кирсанова, представитель пресс-службы ОКБ №1.