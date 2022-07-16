Дом в селе Новотроицком восстанавливают волонтеры "Том Сойер Фест"

В Нижнетавдинском муниципальном районе Тюменской области 20 июля состоится официальное открытие фестиваля "Том Сойер Фест". Волонтеры начинают восстановление дома, построенного в селе Новотроицкое в 1924 году. Особую художественную и историческую ценность представляют деревянные наличники и старинные ворота.



– Основной этап проведения "Том Сойер Фест" с 15 июля по 25 августа 2022. И мы, новички этого сезона, осилим несложный объект по сохранению деревянного наследия – дом, где одиноко проживает пожилая жительница Надежда Распопова, категории "Дети войны", – рассказал изданию "Тюменская область сегодня" координатор "Том Сойер Фест-Новотроицкое" Александр Рыков.



– Наш фестиваль охватит строения, не имеющие особого охранного статуса архитектурного памятника, но направлен на сохранение наследия деревянного зодчества. Суть проекта не только в реставрации старинных зданий, помимо прочего мы откроем творческую площадку под открытым небом, где молодое поколение, жители и гости смогут знакомиться с краеведческим портретом территории, примут участие в мастер-классах, творческих программах, в рамках Года нематериального культурного наследия, – поделился планами Александр Рыков.