Подростки-"муравьи" примут участие в подготовке Тюмени к Дню города

В Тюмени в понедельник, 18 июля, выйдет на работу третья смена "Отрядов мэра". Подросткам предстоит отработать две недели, это 10 рабочих дней. Ребята от 14до 17 лет в том числе будут заняты на благоустройстве, то есть займутся подготовкой к Дню города.

Как выяснил Вслух.ру, всего для "муравьев" предлагают порядка 50 видов деятельности для трудоустройства, в том числе быть помощниками почтальонов, библиотекарей, операторов ЭВМ, культорганизаторов, инструкторов по спорту и др. С учетом 3-часовой занятости в день для несовершеннолетних предполагается зарплата 4 тыс. 365,43 рубля.

Последняя, четвертая, смена пройдет в Тюмени с 8 по19 августа. Сейчас можно записаться в резерв, для этого направить заявку на e-mailrezerv_om@mail.ru. Задать интересующие вопросы можно по телефонам 51-79-51, 51-79-52, 69-19-86.