Спасатели рассказали детям Тобольска, что делать, когда кто-то тонет

В летнем лагере "Карусель" Дворца творчества детей и молодежи г. Тобольска спасатели Тобольского поисково-спасательного отряда Тюменской областной службы экстренного реагирования рассказали ребятам о правилах поведения на воде и пляже, как спасти утопающего, не навредив себе, об оказании первой помощи, методах и приемах спасения утопающих, что делать, если начинаешь тонуть.
Как понять, что человек тонет?
Заговорить с тем, кому вы считаете, что нужна помощь. Элементарно спросить: "Как дела?". Если человек ответит, значит все в порядке. Если нет — это первый признак для оказания помощи, ведь пострадавшему некогда говорить, он пытается спастись.
Признаки - нехарактерное поведение: хаотичные движения руками, частые погружения с увеличивающимися временными отрезками, попытки "схватиться" за воду, испуганный взгляд, "жадное" дыхание.
Действия при обнаружении утопающего:
— оповестить береговых спасателей (администрацию, отдыхающих рядом людей) об утопающем человеке. Действуя сообща и организованно, помочь утопающему.
— сообщить самому или попросить очевидцев сообщить в экстренные службы (26-18-26, 112) об инциденте - указать адрес, название водоема, место.
— если утопающий недалеко от берега — используйте спасательный круг, выброску "конец Александрова" или веревку, чтобы бросить пострадавшему (не забудьте привязать обратный конец к опоре, чтобы не потерять спасательное средство) и вытягивайте его по кратчайшему расстоянию к берегу или мелководью;
— если утопающий далеко от берега, используйте вспомогательные средства удержания на воде (лодка, спасательный жилет, спасательный круг, плавательный круг, надувной матрас, детский надувной бассейн, пустые пластиковые бутылки и т.п.).
Плавание — трудоемкое занятие. Не переоцените свои возможности, доплыв до пострадавшего, вы сами можете оказаться тонущим. При подходе к пострадавшему окликните его и толкните в его сторону вспомогательное средство (оно ему нужнее). Не подходите к нему близко без навыков освобождения от захватов. После этого постарайтесь сопроводить его до берега. Пострадавший может потерять ориентацию или инстинктивно начать двигаться в направлении "своего" берега, направляйте его голосом по кратчайшему пути.
Группы риска:
— дети без должного присмотра родителей;
— люди в нетрезвом состоянии;
— люди, имеющие проблемы со здоровьем.
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