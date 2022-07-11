Спасатели рассказали детям Тобольска, что делать, когда кто-то тонет

В летнем лагере "Карусель" Дворца творчества детей и молодежи г. Тобольска спасатели Тобольского поисково-спасательного отряда Тюменской областной службы экстренного реагирования рассказали ребятам о правилах поведения на воде и пляже, как спасти утопающего, не навредив себе, об оказании первой помощи, методах и приемах спасения утопающих, что делать, если начинаешь тонуть.

Как понять, что человек тонет?

Заговорить с тем, кому вы считаете, что нужна помощь. Элементарно спросить: "Как дела?". Если человек ответит, значит все в порядке. Если нет — это первый признак для оказания помощи, ведь пострадавшему некогда говорить, он пытается спастись.

Признаки - нехарактерное поведение: хаотичные движения руками, частые погружения с увеличивающимися временными отрезками, попытки "схватиться" за воду, испуганный взгляд, "жадное" дыхание.

Действия при обнаружении утопающего:

— оповестить береговых спасателей (администрацию, отдыхающих рядом людей) об утопающем человеке. Действуя сообща и организованно, помочь утопающему.

— сообщить самому или попросить очевидцев сообщить в экстренные службы (26-18-26, 112) об инциденте - указать адрес, название водоема, место.

— если утопающий недалеко от берега — используйте спасательный круг, выброску "конец Александрова" или веревку, чтобы бросить пострадавшему (не забудьте привязать обратный конец к опоре, чтобы не потерять спасательное средство) и вытягивайте его по кратчайшему расстоянию к берегу или мелководью;

— если утопающий далеко от берега, используйте вспомогательные средства удержания на воде (лодка, спасательный жилет, спасательный круг, плавательный круг, надувной матрас, детский надувной бассейн, пустые пластиковые бутылки и т.п.).

Плавание — трудоемкое занятие. Не переоцените свои возможности, доплыв до пострадавшего, вы сами можете оказаться тонущим. При подходе к пострадавшему окликните его и толкните в его сторону вспомогательное средство (оно ему нужнее). Не подходите к нему близко без навыков освобождения от захватов. После этого постарайтесь сопроводить его до берега. Пострадавший может потерять ориентацию или инстинктивно начать двигаться в направлении "своего" берега, направляйте его голосом по кратчайшему пути.

Группы риска:

— дети без должного присмотра родителей;

— люди в нетрезвом состоянии;

— люди, имеющие проблемы со здоровьем.