Как завести домашнего питомца в доме, рассказали тюменцам

Многие взрослые даже не рассматривают грызунов в качестве домашних животных. Это происходит из-за того, что существует множество мифов, связанных с маленькими пушистиками.

Нам удалось поговорить с сотрудником зоомагазина и узнать, какие вопросы чаще всего задают при покупке грызунов.

– За все время моей работы чаще всего я сталкивалась с мифом о том, что грызуны сильно и неприятно пахнут. Во-первых некоторые представители семейства грызунов отличаются именно тем, что вообще не имеют запаха, например - шиншилы, или акомисы (иглистые мыши). Во-вторых интенсивность запаха зависит напрямую от того, в каких условиях содержится животное. Если вы планируете содержать грызуна в стеклянной банке со рваной бумагой в качестве наполнителя, то, конечно, запах будет не из приятных. А в хорошо проветриваемой клетке с регулярно меняющимися опилками запаха не будет, и животное будет чистеньким, – рассказала изданию "Тюменская область сегодня" сотрудница одного из зоомагазинов города Виктория.

– Чаще всего покупатели уверены в том, что хомячки или крысы едят все подряд. Это не так! Данное утверждение относится скорее к обитателям дикой природы, нежели к домашним животным. Декоративные грызуны требуют внимательного подхода к их рациону. Есть множество тонкостей при подборке корма и витаминов для грызунов. И уж поверьте, крыса или хомячок точно не будут грызть ваши провода или диван вместо вкусного корма или специального угощения. Но хороший уход и корм для грызунов не значит, что он дорогой, – сообщила Виктория.