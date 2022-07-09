Тюменцы должны выплатить 1,5 млрд рублей налогов по декларациям до середины июля

Более 25 тысяч жителей Тюменской области задекларировали свои доходы в 2021 году. Речь идет о более 1,5 млрд рублей — такова общая сумма по итогам "Декларационной кампании 2022 года".

Как сообщал Вслух.ру, декларации 3-НДФЛ заполняли физические лица, которые продали недвижимость раньше минимального срока владения, получали дорогие подарки не от родственников, выигрывали в лотерею, сдавали имущество в аренду и т.д. Кроме того, отчитывались о доходах индивидуальные предприниматели, нотариусы с частной практикой, адвокаты, открывшие свои кабинеты.

Эти категории населения подавали декларации до 4 мая. До 15 июля им необходимо оплатить налоги. С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пени в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центробанка РФ.

Для оплаты налогов проще воспользоваться "Личным кабинетом" для физических лиц и индивидуальных предпринимателей на официальном сайте УФНС. Для входа можно активировать логин и пароль от госуслуг. Сервис позволяет сформировать платежный документ и оплатить начисленный налог. Этим можно заняться на выходных.