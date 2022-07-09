В Омутинской больнице востребована работа неврологической службы

В последнее время пациентами врачей-неврологов все чаще становятся люди трудоспособного возраста. Чтобы переломить эту тенденцию, тюименские специалисты наращивают профилактическую составляющую своей работы.

В Омутинском филиале Областной больницы №11 на этом направлении трудится врач-невролог Мария Гебель. Только за первое полугодие она оказала помощь более чем двум тысячам земляков. Наиболее многочисленная категория - пациенты от 18 до 59 лет, среди которых преобладает дорсопатия – заболевания костно-мышечной системы, соединительных тканей (остеохондроз). На втором месте по численности – пожилые омутинцы, заболевания которых связаны с дегенеративными процессами либо с последствиями инсульта. Обращения за помощью детям в раннем возрасте связаны с нарушениями речи, в школьном – с нарушениями поведения, а в подростковом – с вегето-сосудистыми нарушениями, сообщает Людмила Гринфельд, представитель пресс-службы ОБ№11 (с. Омутинское).

Чуть меньше четверти принятых за шесть месяцев людей состоят на диспансерном учете у невролога по какому-либо хроническому заболеванию. "Неврология – это достаточно широкая отрасль, затрагивающая многие системы организма. Решение о направлении к специалисту этой отрасли должен принять участковый терапевт. Именно он, перед консультацией у невролога, может назначить пациенту дополнительные обследования, чтобы неврологическая помощь стала более "точечной" и эффективной", - отмечает Мария Гебель.

Кроме того, она обращает внимание на важности профилактики. В Омутинской больнице в рамках профосмотров врач-невролог проконсультировал 1337 пациентов. На второй, углубленный, этап, было направлено 5 человек, у одного из них заболевание подтвердилось, начато лечение.