На летних досуговых площадках тюменцы осваивают ледолазание

Фото из архива ГАУ ДО ТО "ДТиС "Пионер"

Во Дворце творчества и спорта "Пионер" два дня в неделю для детей бесплатно работают досуговые площадки по разным направлениям. Например, на базе Центра туризма и краеведения по вторникам ребята могут попробовать себя в ледолазании, скалолазании и туризме.

"Наша цель в течение каникул познакомить мальчишек и девчонок с занятиями, которые проводятся в Центре. Многие ребята в силу возраста находятся в постоянном поиске. А такие практические занятия помогают им сделать выбор. Надеемся, что кто-то из них всерьез заинтересуется и придет к нам заниматься в учебном году", – поделился тренер-преподаватель Анатолий Стулов.

Занятия рассчитаны на детей и подростков абсолютно любой физической подготовки. Попробовать взобраться на высоту или преодолеть веревочный парк могут как новички, так и опытные спортсмены. Педагоги подбирают упражнения с учетом разной физической нагрузки, в игровой форме стараются вызвать интерес к спорту. Каждое занятие начинается с разминки и инструктажа по технике безопасности. После этого ребят знакомят со спортивной экипировкой, техникой прохождения полосы препятствий, скалодрома и ледодрома. Каждый участник досуговой площадки обязательно закрепляет полученные знания на практике.

Своими впечатлениями поделился опытный спортсмен Олег. В свои 10 лет он уже активно занимается туризмом и ледолазанием. Во время каникул не упускает возможности лишний раз отточить имеющиеся знания на досуговой площадке: "Начинал я с туризма, потом захотелось научиться лазать по ледяной стене. В неделю у меня 4 занятия по туризму и 3 – по ледолазанию. Мне все нравится!"

Те, кому понравится это направление спорта, могут в августе записаться на занятия по "Спортивному ледолазанию". Обучение предполагает два уровня подготовки: стартовый (прием детей 8-16 лет) и базовый (прием детей в возрасте от 9 лет и старше). Узнать подробную информацию о направлении можно по телефону: +7 (3452) 29-02-10.

Информация о летних занятиях для детей обновляется на странице "Пионера".