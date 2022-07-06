В Уватском районе прошла мотивирующая встреча детей с парачемпионом по многоборью

Центр физкультурно-оздоровительной работы Уватского района впервые провел встречу юных спортсменов с абсолютным чемпионом по многоборью международной Спартакиады среди слепоглухих 2016 года (София, Болгария) Сергеем Мельниковым. Порядка 150 детей и подростков приняли участие в беседе.

Мальчишки и девчонки, юноши и девушки с интересом слушали рассказ удивительного человека. Сергей Игоревич рассказал о своём непростом пути: о трагедии, которая разделила жизнь на "до" и "после", бытовых трудностях, с которыми столкнулся, смысле жизни, способах поддерживать устойчивое психическое и физическое здоровье и, конечно же, спортивной карьере. Позитивный настрой, острое чувство юмора, тонкая самоирония гостя позволили долгое время держать внимание аудитории. По завершении рассказа об истории жизни ребята еще в течение часа задавали спортсмену вопросы. Они интересовались планами, мечтами, целями героя, однако спортсмену запомнился вопрос "Видите ли вы сны?".

В связи с тем, что у Сергея полностью утрачено зрение, он много говорил об особенностях "жизни в темноте". Организаторы провели с ребятами небольшой интерактив по взаимодействию со слепыми людьми и продемонстрировали технологии и "лайфхаки", позволяющие незрячим ориентироваться в окружающем мире.

Сергей Мельников дал множество советов начинающим спортсменам, вдохновил ребят на дальнейшие свершения, зарядил всех присутствующих положительной энергией:

Основной посыл моего повествования заключается в том, что спорт – это прекрасное и удивительное занятие, способное в корне изменить жизнь человека. Я настоятельно рекомендую никогда не терять оптимизма, в любой ситуации сохранять чувство юмора, не бояться трудностей и поражений, потому что без них не бывает побед. Спортсмен должен доверять своему тренеру, наставнику, добросовестно выполнять те задачи, которые ставят перед вами.

Организаторы планируют повторить опыт встреч со спортсменами на территории своего района. "Подобные мероприятия нужны детям. Уверена, что пример целеустремлённости и трудолюбия, который показал Сергей Игоревич, поможет им сделать определённые выводы и применить их в дальнейшей жизни, – прокомментировала заместитель главы по соцвопросам Уватского района Людмила Шехирева.

Сергей Мельников говорит, что всегда открыт к диалогу. Он неоднократно выступал в школах, спортивных и подростковых клубах, техникумах. Ему всегда есть чем поделиться с подрастающим поколением. Сергей убежден, что даже если 5% ребят из аудитории примут во внимание его слова и будут следовать советам, то это уже не зря.