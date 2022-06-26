"Магматик" помогает реабилитации пациентов тюменского центра "Родник"

Новое оборудование для работы специалистов по социальной реабилитации - необычный мягкий конструктор - приобретено в 2022 году в Тюменском областном реабилитационном центре "Родник".

"Магматик" - это большие маты с вшитыми внутрь мощными магнитами, за счет которых обеспечивается крепкое и безопасное сцепление между элементами. Работа с магнитными деталями помогает детям развивать крупную моторику, воображение, логику, пространственное мышление. Кроме того, процесс "строительства" помогает снять напряжение, тренирует концентрацию ребенка на одном деле достаточно длительное время. Специалист по социальной реабилитации центра "Родник" Ксения Рончикова уверена: "Игра в такой большой конструктор – это очень активный и трудоемкий процесс, сравнимый с игрой на детской площадке, а это значит, что ребенку удается снять напряжение и выплеснуть излишки накопившейся энергии".

Мягкий игровой конструктор используется на занятиях по социально-средовой реабилитации в рамках реализации пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов.

По материалам департамента социального развития Тюменской области.