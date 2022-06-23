ТБДТ приглашает на премьеру спектакля "Пара, но я"

ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение"

В Тюменском драмтеатре состоялся первый показ авторского моноспектакля Дмитрия Куклева.

Спектакль создан в сотворчестве с актером ТБДТ Игорем Гутманисом. Дмитрий Куклев сам писал пьесу и режиссировал постановку.

"Пара, но я" — настоящий разговор по душам. Дмитрий со сцены рассказывает искреннюю и душевную историю любви. Минималистичные декорации, простые костюмы, такая разная, но идеально подходящая музыка. Много поэзии, которую Дмитрий отбирал специально для постановки.

По мнению зрителей, получился очень тонкий и лиричный проект, который напомнит о самом важном, поможет замедлиться и снова почувствовать вкус к жизни. Второй показ состоится сегодня, 23 июня, в 19:00.