Стипендию Студсовета Тюменской области выиграли 10 человек

Финалисты Областного студенческого конкурса управленцев "Лидеры 72" соревновались за стипендию размером 30 000 рублей и стажировки.

Каждый студент очной формы обучения из вуза, колледжа или техникума Тюменской области мог принять участие в заочном этапе конкурса. По результатам онлайн-тестирования 200 участников прошли в финал "Лидеров 72" и получили шанс побороться за подарки от партнеров проекта, стипендию Студенческого совета области и возможность пройти практику в крупных компаниях региона!

В первый день финалисты знакомились, решали тесты и решали кейсы на проверку лидерских компетенций и эрудированности, соревновались в "Битве умов" с одним дополнительным условием – состав команд менялся после каждого тура. Все этапы были оценены, а баллы шли в личный зачёт участника.

Во второй день студенты решали кейсы от компаний-партнеров и презентовали их представителям организаций. Оценивался процесс взаимодействия в команде и решение поставленной задачи. По результатам кейсов второго дня ребята прошли собеседование на стажировки и практики в крупных компаниях области, среди них: Сбер, СУЭНКО, Мостострой-11, Этажи, Тюменская облдума и другие организации. Участники проекта на конкурсной основе получили сертификаты на 60 стажировок, в том числе оплачиваемых.

10 победителей получили единоразовую стипендию от Студсовета Тюменской области 30 000 рублей. Во время проведения конкурса было запущено онлайн голосование "Лидер 72 по мнению студенческого сообщества". Им стал студент ТИУ Никита Огуречников.