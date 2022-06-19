Реабилитационно-восстановительное лечение онкобольных возобновляет тюменский Медгород

После продолжительного перерыва для пациентов тюменского Медицинского города вновь стала доступна программа онкореабилитации. До недавнего времени она была приостановлена в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщила Мария Рожина, представитель пресс-службы Медицинского города (г. Тюмень).

Впервые с 2019-го года Медицинский город совместно с санаторием "Градостроитель" возобновляет лечебно-восстановительную деятельность для пациентов со злокачественными новообразованиями.

С июня 2022 года направление на восстановительное лечение получили четыре пациентки. Пока такое лечение осуществляется только для женщин со злокачественными новообразованиями молочной железы. "Мы планируем предоставлять возможность реабилитации для пациентов с патологией легких и активно обсуждаем развитие этого направления с руководством" - поделился руководитель амбулаторно-диагностической службы Михаил Наумов.

В "доковидный" период курс восстановительного лечения на базе "Градостроителя" ежегодно проходили около 150 пациентов Медицинского города. Оно осуществляется через ОМС и абсолютно бесплатно для больных.В дополнение к санаторному лечению, Медгород активно развивает сектор онкореабилитации и психологической поддержки.

С июля 2022 года, помимо психологической поддержки в предоперационный или послеоперационный период, для пациентов станут доступны занятия ЛФК, а также лечебный массаж. "С марта 2022 года, отмечается значительное увеличение числа пациентов, нуждающихся в помощи наших специалистов" — отмечает Наталья Курманова, руководитель сектора онкореабилитации и психологической поддержки.