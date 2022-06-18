Ялуторовские музейщики приглашают в "Чайную"

В ялуторовском музее "Торговые ряды" продолжает работу "Чайная", которая с момента открытия стала местом притяжения для горожан и гостей города.

Экспозиция оформлена в виде настоящей чайной лавки. Гордость любой такой лавки – глава русского чайного стола – царь-самовар. На выставке представлены самовары из коллекции Ялуторовского музейного комплекса известных тульских фабрик братьев Баташевых, Шемариных, Воронцовых, фабрики Тейле с сыновьями и других. Они удивляют посетителей разнообразием форм – миниатюрные и большие, латунные и медные.

"Чайная" и другие интересные экспозиции ждут гостей по адресу: музей "Торговые ряды", г. Ялуторовск, ул. Первомайская, 19, со вторника по воскресенье с 10.00 до 18.00. Подробности по телефону: 8 (34535) 3-27-50.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.