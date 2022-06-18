Тематические выставки в музее советского быта могут посетить тюменцы

В Тюмени проходят экскурсии в музей советского быта "Наша история" на Хохрякова. Подробнее об увлекательных мероприятиях изданию "Тюменская область сегодня" рассказала историк, коллекционер, музеевед и основатель музея Оксана Климерова.

Все началось с увлечения Оксаны коллекционированием: сначала она собирала открытки, потом чайники, чемоданы, собрания советской литературы...

Однажды Климерова задумалась: какая тема ее трогает больше всего?

– Мое детство было советским. Дедушка окончил две партийные школы, был коммунистом. И вообще я воспитывалась в семье, уважающей советские принципы и взгляды. В момент переезда мне пришлось оставить вещи, напоминавшие о счастливой поре детства. Это и послужило мотивом к созданию масштабной коллекции, которая на сегодняшний день насчитывает более 5000 предметов, – поведала Климерова.

Музей был открыт в декабре прошлого года. Прошло несколько крупных тематических мероприятий: выставочных проектов, посвященных Новому Году, Международному женскому дню, Дню Победы, Дню рождения Всесоюзной пионерской организации, Дню космонавтики. Летом планируются мероприятия, связанные со свадебной историей советского быта. Также Оксана отметила, что хочет провести выставку-рассказ о советском детстве. Она запланирована на 1 сентября.