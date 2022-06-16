Виртуальный концертый зал появился в Ялуторовске

Теперь в Тюменской области 31 Виртуальный концертный зал открыли во дворце культуры "Арт-Вояж" Ялуторовска Это уже второй ВКЗ в городе и 31 - в области сообщила директор департамента культуры ТО Елена Майер.

Первый зал в Ялуторовске открыт в 2020 году в городской библиотеке, он оказался востребованным у зрителей. Второй зал создан благодаря нацпроекту "Культура".

"Результат отличный! Получился комфортабельный зал на 400 посадочных мест с большим ярким экраном и мощным звуком. Первыми зрителями стали ребята из школьных лагерей, для них устроили настоящее путешествие на планету детства с роботами, танцами и показом музыкально-литературной композиции по произведению А.С. Пушкина "Сказка о золотом петушке"", - сообщила Елена Майер.