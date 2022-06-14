О туристических предпочтениях жителей региона узнал ЦУР Тюменской области

Центр управления регионом (ЦУР) Тюменской области провел социологический онлайн-опрос об организации отдыха. Оказалось, что тюменцы любят заниматься организацией поездок самостоятельно и выбирают пляжный отпуск.

Опрос проходил с 16 по 22 мая в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". В анкетировании приняли участие 619 жителей Тюменской области в возрасте от 18 до 65 лет. Выяснилось, что с целью отдыха путешествуют 51% жителей области. Из них 18% отдыхают один раз в год, а вот 17% — только 1 раз в 2-3 года. Однако есть и те, кто отдыхает несколько раз в год, таких оказалось 13%. Путешествуют чаще всего тюменцы возрасте от 35 до 54 лет.

Самые популярные виды отдыха у наших соотечественников — пляжный (50%) и экскурсионно-познавательный отдых (45%). А проводить свободное время в местах дикой природы и кемпингах предпочитает всего 23%. Рыбалку и охоту выбирают 13% тюменцев, спортивный туризм любят 11%, а экстремальный отдых — всего 7%.

Важным критерием при выборе направления отдыха для тюменцев является живописная природа (50%) и расположение вблизи водоема (44%). Чуть менее важны возможность размещения в гостинице (36%), транспортная доступность (36%) и культурно-историческое наследие (33%). Многие тюменцы для своего отпуска выбирают лето (67%), а вот для 20% жителей области время года неважно. 42% респондентов путешествуют с семьей, 33% - отдыхают с друзьями или исключительно со своей второй половиной. Некоторые предпочитают отдых с туристическими группами (7%) и даже с коллегами (3%). Занимаются организацией отдыха самостоятельно 57% тюменцев (бронируют гостиницы, трансфер, планируют программу). 28% жителей региона пользуются услугами турагентств частично, а 12% - полностью доверяют организацию отдыха туроператорам.

По материалам пресс-службы ЦУР Тюменской области.