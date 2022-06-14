Тюменцы насладились документальным кино

Фестиваль документального кино "Флаэртиана в городе" прошел в концертном зале ТГИК, КиноКлубе ТГИКа, культурном центре "Контора пароходства", в клубе инклюзивного общения "Горизонт" и в музейном комплексе им. И. Я. Словцова.

"Флаэртиана в городе" — это повторные показы избранных фильмов Международного фестиваля документального кино "Флаэртиана" в разных городах России. Подробностями мероприятия с изданием "Тюменская область сегодня" поделилась координатор фестиваля Кристина Оносова.

Сам МКФ "Флаэртиана" появился в Перми и традиционно проводится уже 27 лет. В течение основной фестивальной недели в конкурсных и внеконкурсных программах показывается огромное количество фильмов. Не все жители и гости города успевают посмотреть эти картины. По этой причине появилось "Эхо Флаэртианы" — повторы избранных фильмов, позволяющие увидеть кино тем, кто не смог попасть на основные показы.

— В организации повторных показов мы стали экспериментировать, выходя за рамки кинотеатра и перемещаясь на нестандартные площадки. Так "Эхо" трансформировалось во "Флаэртиану в городе". "Флаэртиановское" кино — это кино, в основе которого два главных принципа: длительное наблюдение и привычная камера. Авторы фильмов бережно фиксируют жизнь героев — обычных, совершенно разных людей — на протяжении долгого времени. Какие-то фильмы снимаются месяцами, а некоторые истории развиваются в течение нескольких лет, — рассказала Оносова.

Фестиваль рассчитан на совершенно разную аудиторию, потому что в таких фильмах отклик может найти каждый. Единственное, что может ограничить в просмотре программы, предложенной организаторами сейчас — возрастной ценз фильмов: от 16+.