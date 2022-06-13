Две современные амбулатории откроются в Тобольском районе

Возведение врачебных смарт-амбулаторий Областной больницы № 3 на территории сёл Байкалово и Малая Зоркальцева Тобольского района в рамках госпрограммы "Модернизация первичного звена здравоохранения Тюменской области" идёт по плану.

Здания модульной конструкции из высококачественных энергосберегающих материалов площадью порядка 350 м² устанавливаются в сельских поселениях вместо прежних. Они будут укомплектованы современным оборудованием, новыми инструментами и всем необходимым. Стоимость каждого строения более 20 миллионов рублей.

Интерьер амбулаторий спроектирован, исходя из потребностей пациентов, в том числе маломобильных, и для удобства медицинского персонала. Внутреннее пространство включает кабинеты раннего выявления заболеваний, функциональной диагностики, приема терапевта, педиатра и акушера-гинеколога, палату дневного стационара, а также процедурный и прививочный кабинеты, аптечный пункт и др.

Рабочее место специалиста будет иметь выход в Интернет по защищённому каналу. Это позволит использовать телемедицинские технологии, в том числе автоматическую отправку ЭКГ-исследований на пост врача-кардиолога. Сейчас ведётся монтаж электрооборудования, водопровода, системы отопления и септика. Главный вход будет оборудован пандусом, а близлежащая территория облагорожена. Открытие врачебных амбулаторий запланировано на середину лета этого года, уточнил Дмитрий Уженцев, представитель пресс-службы Областной больницы №3.