В ежегодном летнем проекте поучаствуют тюменцы

В Тюмени запустили ежегодный межведомственный проект "Тюменское лето", в рамках которого любой желающий может проявить себя в разных областях — спорте, искусстве, науке, знании основ безопасности жизнедеятельности...

Подробностями мероприятия с корреспондентом Тюменской области сегодня поделилась ведущий специалист отдела молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике администрации города Кристина Плоскова.

По словам Кристины, ежедневно на протяжении каждого летнего месяца будут проводиться игровые программы творческой, спортивной, интеллектуальной, профилактической направленности. Это и различные конкурсы, и эстафеты, и квесты, и викторины. Мероприятий большое множество.

— Так как этот год является годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, будут проводиться различные мероприятия, связанные с сохранением традиций. Участники проекта смогут окунуться в историю нашей страны и ее культурного кода, — прокомментировала Плоскова.

В зависимости от дня посещения площадки, участнику выдадут жетон определенного цвета. Распределение по цветам следующее: в понедельник желтые жетоны, во вторник — голубые, в среду — темно-зеленые, в четверг — красные, в пятницу — белые, в субботу — салатовые.

Участники, набравшие большое количество жетонов смогут обменять их на подарки. Такая возможность представится в День молодёжи — 27 июня, День города — 30 июля и День физкультурника — 13 августа.

— Помимо запланированных подарков и призов, участники поборются за путевку в один из загородных центров, в который они могут поехать на осенние каникулы. Наша главная цель — популяризация активного образа жизни среди молодежи и проведение интересных и массовых мероприятий, — заключила ведущий специалист отдела молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике администрации города.