О причинах инсультов летом рассказали тюменцам

Летом инсульты случаются чаще. Об этом нужно знать дачникам и огородникам.

На любимых грядках пожилые люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями напрочь забывают об отдыхе. И напрасно, поэтому медики напоминают о правилах профилактики инсульта.

При жаркой погоде и высокой физической активности организм быстро теряет влагу. Кровь сгущается, повышается риск образования тромбов. Нередко бабушек и дедушек привозят в больницу на скорой прямо с дачных участков.

По мнению руководителя службы экстренной помощи ТОКБ № 2 Антона Терехина, главное правило на даче - соблюдать режим труда и отдыха.

- Работа на участке не должна длиться дольше шести часов в день. Не пытайтесь сделать все разом, лучше разделите на части и выполняйте поочередно с перерывами на отдых. Раз в неделю обязательно устраивайте выходной, - рекомендует врач-хирург дачникам.

Он подсказывает, что нагрузку на сердечно-сосудистую систему можно снизить с помощью специализированного инвентаря. Например, использовать садовые приспособления для вскапывания земли и высадки рассады с длинными ручками, тележку для переноса тяжестей.

- Когда пропалываете грядки, голова должна быть выше туловища. Хорошо сесть на невысокий табурет или надеть специальные наколенники и присесть прямо на землю, - говорит специалист.

Безопаснее всего работать утром, пока не жарит солнце и в вечернее время, когда становится прохладнее. Гипертоникам обязательно нужно взять на дачу тонометр и назначенные лекарства.



- При температуре воздуха выше 30°С можно "заработать" тепловой удар даже в тени, а при слабом здоровье и до проблем с сердцем недалеко. Не пропускайте прием таблеток. Иначе рискуете вместо урожая заполучить гипертонический криз. При ухудшении самочувствия отложите все дела, отдохните, при необходимости обратитесь к врачу, - наставляет Антон Терехин.

Врач-хирург отмечает, что нередко скорую вызывают пациентам соседи по даче. Поэтому следует поддерживать добрососедские отношения, уточнили в Тюменской область сегодня.