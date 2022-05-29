Историю возникновения сказаний Тюменской области могут узнать тюменцы

В Музейном комплексе имени И. Я. Словцова проходит выставка "ИсСКАЗители" автора Марии Хайбуллиной. Основная тема экспозиции – сказания народов с минимальным литературным вмешательством. Подробностями мероприятия с изданием "Тюменская область сегодня" поделилась сама художница.

Идея выставки состоит в том, что сказки, которые читают современным детям стали очень рафинированными. Многие сказания были источником вдохновения для писателей и поэтов, которые в свою очередь тоже переписывали этническую составляющую сказки. А в исходном документе она обладает уникальной принадлежностью к народу, его взаимоотношениям с природой, что объясняет природные явления и народные приметы.

— Мне давно интересна этническая составляющая нашего региона. Поиск национальной идентичности кроется в том, кто ты на самом деле, из каких традиций складывается жизненный уклад каждого из нас. В подборе народов мне помогал Петр Юнкер, который является ярким представителем хантов и ненцев. Петр также помог с литературным материалом, — прокомментировала Мария.

Механика показа простая — посетитель набирает номер и слушает сказку в старом телефоне, будто ее рассказывает дедушка или бабушка откуда-то издалека. В это время за счет образов можно погрузится в среду чум, деревьев, животных.

— В процессе создания выставки мне было важно найти личный отклик. В краеведческом плане мне помогали опытные специалисты. Хотелось, чтобы краеведческая составляющая имела обширный отклик в национальных меньшинствах, для которых важно сохранение своей культуры, – сообщила Хайбуллина.