Вырастить мандарин на подоконнике предлагают тюменцам

Советами поделилась ветеран Александра Тюрина.

Особое отношение мы испытываем к тем растениям, которые вырастили сами из семян или из черенка. Именно такая ситуация сложилась у постоянной читательницы издания "Тюменская область сегодня" Александры Тюриной. Ей 93 года. Она ветеран Великой Отечественной Войны.

Шесть лет назад тюменка посадила мандариновую косточку, и через некоторое время вырос замечательный мандарин. Сейчас женщина с любовью и заботой ухаживает за родным растением и называет его "мой друг".

– Живем мы с мандарином в мире и согласии. И хотелось бы продлить этот период, – рассказывает читательница.

По просьбе ветерана рассказываем об уходе за цитрусовыми растениями.

- Цитрусовые не любят перестановок, поэтому не следует емкость с растением резко поворачивать или часто переставлять на другое место. Если хотите повернуть растение, то каждые 10 дней поворачивайте не более, чем на 10 градусов. В противном случае растение начнет желтеть и сбрасывать листья.

- Цитрусовые не переносят сквозняков, ставить горшок с растением следует на светлое место, где нет холодного потока воздуха.

- Сажать в горшок "на вырост" растение нельзя, так как корневая система будет страдать и долго наращиваться, и растение в результате может скинуть листья. Также в большой емкости есть вероятность перелива, что цитрусовые вообще не переносят. Лучше, пока растение небольшое, ежегодно пересаживать его методом перевалки в больший горшок (обычно ширина нового горшка должна быть на 1-2 см больше, чем у прежнего горшка). Лучшим временем для пересадки является весна (апрель-май).

- Поливать цитрусовые нужно отстоянной водой, немного теплее комнатной температуры. Применять лучше нижний полив (с поддона). Раз в месяц воду для полива можно подкислять несколькими каплями лимона или уксуса. Цитрусовые любят опрыскивания, особенно если воздух в помещении очень сухой.

- Подкармливать цитрусовые следует специальными удобрениями. Зимой достаточно раз в месяц, а весной и летом подкормки следует давать через каждые 10-14 дней.