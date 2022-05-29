Инструкторы тюменского центра "Родник" прошли обучение

Инструкторы по адаптивной физической культуре тюменского областного реабилитационного центра "Родник" повысили свою квалификацию по программе "Подготовка спасателей на акваториях в местах массового отдыха людей".

Обучение проходило в Объединённом учебно-методическом центре Тюменской областной службы экстренного реагирования и включало как теоретическую, так и практическую подготовку. "Занятия шли пять дней. Теоретическая часть была посвящена изучению нормативно-правовой базы. На практических - мы отработали приемы и способы плавания, ныряния, транспортировки и извлечения утопающего из воды, отработали навыки применения технических средств" - поделился инструктор по АФК Николай Иноземцев.

Два инструктора по АФК центра "Родник" успешно повысили уровень профподготовки, что позволит им эффективно решать задачи, возникающие в процессе профессиональной деятельности. В ОРЦ "Родник" посещение бассейна — одна из эффективных коррекционно-оздоровительных процедур в работе с детьми - инвалидами. Занятия на воде проводятся инструкторами по физической культуре под присмотром медицинской сестры и специалиста по комплексной реабилитации.

По материалам департамента социального развития Тюменской области.