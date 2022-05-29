Почему не зацветает вишня, рассказали тюменцам

Часто садоводы жалуются на то, что ягодный куст не цветет либо весь в цвету, но не плодоносит. Дачница Елена Усова поделилась с изданием "Тюменская область сегодня" опытом ухода за вишней в сибирских условиях.

– В первую очередь, поскольку вишня весной зацветает довольно рано, следует защитить ее от заморозков. Для этого землю под кроной нужно укрыть толстым слоем снега, а сверху насыпать мульчу: измельченную солому или опилками. Тогда земля под кроной остается мерзлой дольше, влага и питание к корням начинают поступать позже, и бутоны распустятся позднее примерно на неделю, – советует садовод.

Сейчас на тюменских широтах наступила пора цветения плодовых деревьев и кустарников. Однако в холодную и дождливую весну цветки вишни плохо опыляются пчелами. Чтобы привлечь их, растворите столовую ложку меда в литре кипяченой воды и опрыскайте этим раствором куст. Запах меда привлечет пчел, и опыление будет полным.

Следите, чтобы почва под кустами вишни была рыхлой. Вовремя удаляйте сорную растительность.

В период плодоношения вишня потребляет значительное количество питательных веществ и нуждается в дополнительных подкормках.

Вишня отлично переносит засуху. Однако своевременные поливы хорошо влияют на урожай: ягоды становятся более крупными, увеличивается их количество на кусте. Первый раз вишню поливают сразу после цветения одновременно с подкормкой. Второй полив дают в начале созревания ягод.

На один куст в среднем нужно от трех до шести ведер теплой воды, в зависимости от размера ягодника и возраста вишни.