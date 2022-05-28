На Дне города в Ялуторовске откроют новый туристический маршрут

25 июня жители Ялуторовска отметят 363-летие города. Нововведением в этом году станет туристический пешеходный маршрут по исторической части города "Говорящий город декабристов".

Об этом корреспонденту Тюменской линии сообщила председатель комитета по культуре и туризму администрации города Ирина Мелкова.

Для гостей праздника откроют 14 развлекательных площадок: спортивные, концертные, творческие, игровые. Будут работать ярмарки и выставки.

На площади Победы на торжественном открытии пройдет театрализованное шествие "Малый город больших людей". "За основу мы взяли тему Года культурного наследия народов России - "Живое наследие - мост в будущее". На всех площадках так или иначе мы будем говорить о традициях, обычаях нашего города и народа", - рассказала Ирина Мелкова.

На Сретенской площади откроют фестиваль национальных сообществ "Венок дружбы". В фольклорно-этнографическом музее под открытым небом представят интерактивные подворья, которые иллюстрируют быт, традиции, обычаи, ремесла, кухню и развлечения национальных сообществ. В Ялуторовском остроге пройдут мастер-классы