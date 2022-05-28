ФК "Тюмень" проводит последний матч с "Новосибирском"

Сегодня, 28 мая, ФК "Тюмень" проводит заключительный матч Олимп-Первенства страны по футболу среди клубов 2-го дивизиона ФНЛ (4-я группа). Примечательно, что наши футболисты встретились с "Новосибирском", с которым начинали нынешний сезон.

Как ранее сообщал Вслух.ру, 24 июля тюменцы на домашнем поле проиграли сибирякам со счетом 0:3 и сейчас на выезде попытаются взять реванш.

Сейчас ФК "Тюмень", набрав 57 очков, лидирует в турнирной таблице четвертой группы. После зимнего перерыва у команды не было ни одного поражения. А последние шесть игр тюменцы заканчивали победами, в том числе в заключительном домашнем матче с "Амкар-Пермью" (1:0).

Самый крупный счет — 7:2 - был установлен 5 мая в поединке с "Иртышом" из Омска. Четыре безответных гола забили "Оренбургу-2". С 3:0 на табло закончили матчи с "Торпедо Миасс" и "Динамо-Барнаулом".

Первые две игры второй части сезона — с "Ностой" и "Уралом-2" - закончились ничьей.

"Новосибирск" сейчас на 4-м месте в турнирной таблице. Клуб набрал 50 очков.