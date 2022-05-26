Онкологи тюменского Медгорода за год выполнили около 4,5 тыс операций

17:49 26 мая 2022
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Онкологи многопрофильного клинического центра "Медицинский город" в Тюмени за 2021 год провели 4 425 сложных хирургических операций.

В состав "Медицинского города" входят оснащенные современным оборудованием радиологический центр и радиотерапевтическая служба. В клинике трудятся более 1,2 тысячи специалистов, среди которых - 12 кандидатов медицинских наук и четыре Заслуженных врача России.

Губернатор Александр Моор в своём Telegram-канале сообщил, что онкологическая служба Тюменской области отмечает в эти дни 75-летний юбилей и пожелал все онкологам новых успехов, а их пациентам - скорейшего выздоровления.

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