Онкологи тюменского Медгорода за год выполнили около 4,5 тыс операций

Онкологи многопрофильного клинического центра "Медицинский город" в Тюмени за 2021 год провели 4 425 сложных хирургических операций.

В состав "Медицинского города" входят оснащенные современным оборудованием радиологический центр и радиотерапевтическая служба. В клинике трудятся более 1,2 тысячи специалистов, среди которых - 12 кандидатов медицинских наук и четыре Заслуженных врача России.

Губернатор Александр Моор в своём Telegram-канале сообщил, что онкологическая служба Тюменской области отмечает в эти дни 75-летний юбилей и пожелал все онкологам новых успехов, а их пациентам - скорейшего выздоровления.