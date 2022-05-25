Последний звонок прозвенел для V выпуска Тюменского кадетского училища

В Тюменском президентском кадетском училище для 104 выпускников одиннадцатого курса прозвенел последний звонок. Большинство из ребят планируют продолжить обучение в военных вузах страны.

На торжественной линейке прозвучало много благодарственных слов в адрес училища, руководства, учителей, напутственные слова ребятам сказали воспитатели, педагоги и родители. Завершилась официальная церемония высадкой яблонь в аллею выпускников и фотографированием на память.

Учебный год в училище еще продолжается. У выпускников впереди сдача единого государственного экзамена. Последняя, выпускная, линейка для одиннадцатиклассников запланирована на 21 июня.

ТПКУ в областной столице открылось в 2013 году, ребята обучаются в нем с 5 по 11 класс (курс)ы, первый выпуск состоялся в 2018 году, нынешний выпуск - пятый по счёту.